Résultat des européennes à Saulzoir : l'élection 2024 en direct

13:29 - Élections à Saulzoir : l'impact des caractéristiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Saulzoir contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,76% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 42,34% de population active et une densité de population de 176 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (76,3%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 643 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,31%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,8%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saulzoir mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,45% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.