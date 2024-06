Résultat des européennes à Toufflers : l'élection 2024 en direct

09:30 - Les élections européennes à Toufflers sont lancées

L'un des facteurs clés du scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention à Toufflers. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des foyers français seraient de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Toufflers. Au premier tour de la présidentielle, 26,12% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 25,34% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.