Résultat des européennes à Uffholtz : l'élection 2024 en direct

Uffholtz : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Comment la population d'Uffholtz peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,44%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (68,58%) souligne l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,5%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 596 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,76%) et le nombre de résidences HLM (2,27% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Uffholtz mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,13% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.