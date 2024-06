Résultat des européennes à Vernantes : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les données démographiques de Vernantes révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Vernantes, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Dans la localité, 17,81% des résidents sont des enfants, et 29,55% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 565 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,35%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,04%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Vernantes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 48,65% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.