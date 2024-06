Résultat des européennes à Vourles : l'élection 2024 en direct

Y aura-t-il une progression de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Vourles, 66,48% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 535 personnes en âge de voter à Vourles, 43,34% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 51,68% pour les européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Vourles : l'abstention en question

L'un des critères déterminants de ces élections européennes sera incontestablement le taux d'abstention à Vourles. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,29% au premier tour et seulement 52,75% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vourles ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,75% au sein de la commune. La participation était de 83,86% au premier tour, c'est-à-dire 2 292 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.