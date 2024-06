Résultat des européennes à Barbâtre : l'élection 2024 en direct

13:28 - Le poids démographique et économique de Barbâtre aux européennes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Barbâtre mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Dans la commune, 21% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 43,81% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (75,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 912 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (15,6%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 72,2%, comme à Barbâtre, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.