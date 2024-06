Résultat des européennes à la Guérinière : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Guérinière lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,28%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,85%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,19% contre 59,81%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,93% au premier tour, contre 36,13% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

11:45 - Élections européennes à la Guérinière : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la ville de la Guérinière, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Avec 39,36% de population active et une densité de population de 174 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 14,68% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (22,86%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 698 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,81%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,7%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 70,95%, comme à la Guérinière, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.