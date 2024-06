Résultat des européennes à l'Épine : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Avantage Renaissance à l'Épine ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,54% contre 36,21% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,87% contre 63,13%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à l'Épine quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 19,68% au premier tour, contre 37,65% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 64,15% sur l'unique circonscription recouvrant L'Épine.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à l'Épine Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 26,68%, contre 25,78% pour le RN.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à l'Épine Dans la ville de l'Épine, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Dans la commune, 19% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 44,4% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (66,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 841 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,52%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (13,04%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 60,57%, comme à l'Épine, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Elections européennes à l'Épine : retour sur la participation électorale Au fil des dernières années, les 1 687 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 51,8% des personnes en âge de participer à une élection à l'Épine s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 40,67% pour le scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Election à l'Épine : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À l'Épine, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,69% au premier tour. Au second tour, 48,55% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à l'Épine ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 75,00% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 75,65% au premier tour, soit 1 255 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.