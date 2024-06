En direct

19:22 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à la Barre-de-Monts ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,85% des voix dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 5,85% à la Barre-de-Monts, contre 19,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à la Barre-de-Monts ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes sera très scruté. À la Barre-de-Monts, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,46% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 25,56% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la dernière présidentielle à la Barre-de-Monts C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Barre-de-Monts lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,15%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,56%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 45,42% contre 54,58%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,65% au premier tour, contre 33,57% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 53,91% sur la seule circonscription couvrant La Barre-de-Monts.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 282 habitants de la Barre-de-Monts passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané 28,46% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,27% et Yannick Jadot à 11,81%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à la Barre-de-Monts Quel portrait faire de la Barre-de-Monts, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 298 habitants répartis dans 2 818 logements, cette commune présente une densité de 78 hab/km². Ses 183 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 22 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 42,32 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 56,71% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 26,55% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 988,24 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à la Barre-de-Monts participe à l'histoire européenne.

10:30 - Taux de participation aux européennes à la Barre-de-Monts : les enseignements Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% constaté en 2009 ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À la Barre-de-Monts, 70,45% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 2 339 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, 44,32% des personnes aptes à participer à une élection à la Barre-de-Monts avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,62% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à la Barre-de-Monts : quel sera le taux de participation ? L'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation à la Barre-de-Monts. L'inflation serait par exemple capable d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de la Barre-de-Monts. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 942 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,24% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,37% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.