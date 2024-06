Résultat des européennes à Bellefontaine : l'élection 2024 en direct

13:28 - Bellefontaine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La composition démographique et le contexte socio-économique de Bellefontaine façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 25,14%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (57,93%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 354 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (7,21%) et le nombre de résidences HLM (34,56% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, de 8,17% à Bellefontaine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.