En direct

19:14 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Case-Pilote ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 8,9% à Case-Pilote, contre 24,85% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Case-Pilote. On trouvait un ticket Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 46,81% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Case-Pilote ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Case-Pilote, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 11,96% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 9,82% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Case-Pilote ? Dans les isoloirs de Case-Pilote, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 9,82%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 53,45% et 18,01% des voix. En remontant à 50,47%, elle s'imposait, devant le candidat LREM à 49,53% au second tour. Avec 3,53%, le RN sera devancé ensuite par les 46,81% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Case-Pilote il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait vécu une petite déculottée aux élections européennes dans la commune. Le candidat RN terminait loin derrière, avec 11,96%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 24,85% et Yannick Jadot avec 13,65%.

11:45 - Élections européennes à Case-Pilote : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Case-Pilote, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,7%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (62,97%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 774 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (41,41%) et le nombre de résidences HLM (21,65% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Case-Pilote mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,67% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Case-Pilote ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 21,11% des inscrits sur les listes électorales de Case-Pilote. La participation était de 16,7% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Case-Pilote À Case-Pilote, l'un des facteurs décisifs de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Au second tour de la présidentielle, sur les 3 430 personnes en âge de voter au sein de la commune, 50,79% avaient participé au vote, contre une participation de 51,46% au premier tour, ce qui représentait 1 765 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?