En direct

19:25 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des voix de la Nupes au Morne-Vert ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Le candidat de gauche s'était arrogé 5,47% au Morne-Vert, contre 22,19% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 au Morne-Vert. Le candidat Régionaliste était en tête au premier tour, avec 58,95% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella au Morne-Vert ? Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant pour ces élections à l'échelle locale. Au Morne-Vert, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,76% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 13,26% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Résultat favorable à Hayer au Morne-Vert ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 51,24% et Emmanuel Macron avec 17,69% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 au Morne-Vert. Marine Le Pen ne récoltait que 13,26%. Marine Le Pen remportait finalement le scrutin au second tour avec 60,59% contre 39,41% pour le locataire de l'Elysée. Avec 4,96%, le RN sera devancé ensuite par les 58,95% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau au Morne-Vert Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Au Morne-Vert, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,19% des suffrages. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,76%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 15,76%.

11:45 - Les données démographiques du Morne-Vert révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population du Morne-Vert sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 138 habitants/km² et un taux de chômage de 17,45%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Avec ses 8,38% d'agriculteurs pour 1 778 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (35,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (18,79%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Morne-Vert mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 43,27% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Au Morne-Vert, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Au moment des européennes de 2019, parmi les 352 inscrits sur les listes électorales au Morne-Vert, 21,99% étaient allés voter. La participation était de 16,00% lors des élections européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Participation au Morne-Vert : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'abstention au Morne-Vert. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 646 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 47,02% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,73% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La perte de pouvoir d'achat est notamment capable de ramener les habitants du Morne-Vert dans les isoloirs.