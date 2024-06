En direct

19:07 - À Schœlcher, quels seront les reports du score Nupes ? Une autre interrogation de ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Schœlcher. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 51,85% des bulletins. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Schœlcher ? Enseignement clé pour ce dimanche : Schœlcher compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,49% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 51,3% et Emmanuel Macron avec 20,06% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Schœlcher. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 9,95%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 51,54% contre 48,46% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des élections législatives, Schœlcher, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Divers gauche s'imposer avec 51,85%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 4,27%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Schœlcher lors des dernières élections des députés européens, avec 24,23% des votes. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 13,17% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 12,49%.

11:45 - Les données démographiques de Schœlcher révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Schœlcher révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec 45,95% de population active et une densité de population de 940 habitants/km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 14,25% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (64,56%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 935 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,51%) et le nombre de résidences HLM (14,41% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, de 9,34% à Schœlcher, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Schœlcher ? Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 21,79% des inscrits sur les listes électorales de Schœlcher. Le taux de participation était de 13,53% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Schœlcher L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Schœlcher. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 54,12% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 54,32% au second tour, ce qui représentait 8 299 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre entre la Palestine et Israël serait de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Schœlcher.