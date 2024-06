17:08 - Le Rassemblement national au Carbet, un favori aux européennes ?

On remarque que Le Carbet fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 11,71% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.