Résultat des européennes à Cenon-sur-Vienne : l'élection 2024 en direct

13:28 - Dynamique électorale à Cenon-sur-Vienne : une analyse socio-démographique

Dans la ville de Cenon-sur-Vienne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec 44,39% de population active et une densité de population de 210 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 9,29% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 726 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,82%) et le nombre de résidences HLM (10,99% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Cenon-sur-Vienne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,61% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.