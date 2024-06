Résultat des européennes à Chaptelat : l'élection 2024 en direct

13:23 - Chaptelat : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Chaptelat, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 48,29% de population active et une densité de population de 116 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,1% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (92,07%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 876 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,09%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,95%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Chaptelat mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,76% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.