Résultat des européennes à Cravanche : l'élection 2024 en direct

13:25 - Cravanche : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et la situation socio-économique de Cravanche contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,13% et une densité de population de 1445 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une automobile (83,6%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 770 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,23%) et le nombre de résidences HLM (25,7% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cravanche, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.