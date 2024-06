Résultat des européennes à Fresse-sur-Moselle : l'élection 2024 en direct

13:28 - Fresse-sur-Moselle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment la population de Fresse-sur-Moselle peut-elle impacter le résultat des européennes ? Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,58% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (32,05%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 660 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,13%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fresse-sur-Moselle mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,59% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.