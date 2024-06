Résultat des européennes à l'Aiguillon-sur-Vie : l'élection 2024 en direct

13:24 - L'Aiguillon-sur-Vie : élections européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de l'Aiguillon-sur-Vie, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 11,0% et une densité de population de 82 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (62,4%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 847 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,67%) et le nombre de résidences HLM (2,69% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 29,54%, comme à l'Aiguillon-sur-Vie, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.