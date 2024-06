En direct

19:22 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Givrand ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 4,33% à Givrand, contre 29,25% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Givrand, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - À Givrand, une liste Bardella favorite ? Le score en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. A noter : Givrand compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,6% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,35% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Givrand plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,35% contre 37,95% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 39,59% contre 60,41%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,1% au premier tour, contre 37,83% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 62,05% sur la seule circonscription couvrant Givrand.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? La liste Bardella n'était que deuxième lors des européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 29,25%, contre 24,6% pour le RN.

11:45 - Givrand : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Givrand comme dans toute la France. Dotée de 1 267 logements pour 2 227 habitants, la densité de la commune est de 178 hab/km². L'existence de 138 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,69 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 43,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 9,97%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2131,74 euros par mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Givrand affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Givrand L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques passées ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 1 007 personnes en âge de voter à Givrand, 42,62% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 53,19% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Givrand ? À Givrand, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de la participation. L'inflation, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine seraient de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Givrand. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,22% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 82,24% au second tour, soit 1 537 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.