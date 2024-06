Résultat des européennes à Louveciennes : l'élection 2024 en direct

09:49 - Comprendre le taux de participation aux élections à Louveciennes

À Louveciennes, le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des critères clés de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,9% au premier tour et seulement 46,34% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,1% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 20,23% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.