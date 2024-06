En direct

19:07 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 4,81% à la Celle-Saint-Cloud, contre 37,4% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement à la Celle-Saint-Cloud, le binôme Nupes avait en effet glané 21,28% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,17% pour Yannick Jadot, 1,14% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à la Celle-Saint-Cloud, entre les 37,4% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,87% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à la Celle-Saint-Cloud ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très instructif. À la Celle-Saint-Cloud, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 10,8% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 9,89% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à la Celle-Saint-Cloud ? Avec 9,89%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à la Celle-Saint-Cloud au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 39,58% et 19,65% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 23,73% contre 76,27%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,14%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 38,87% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à la Celle-Saint-Cloud il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Celle-Saint-Cloud lors des précédentes élections des députés européens, avec 37,4% des suffrages. La liste doublait celle de François-Xavier Bellamy avec 15,27% dans la cité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 13,03%.

11:45 - Analyse socio-économique de la Celle-Saint-Cloud : perspectives électorales Comment la population de la Celle-Saint-Cloud peut-elle impacter les résultats des européennes ? Dans l'agglomération, 20,35% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,81% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 34,46%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,10% et d'une population immigrée de 14,56% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,7% à la Celle-Saint-Cloud, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à la Celle-Saint-Cloud : les chiffres clés Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50%. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 8 074 électeurs de la Celle-Saint-Cloud (Yvelines) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,27%). La participation était de 45,41% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Celle-Saint-Cloud : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à la Celle-Saint-Cloud ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,39% au premier tour et seulement 51,98% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 27,73% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,57% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.