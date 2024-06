En direct

19:13 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,26% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,46% au Port-Marly, contre 33,58% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes du Port-Marly pour la liste RN ? Au Port-Marly, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,78% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,4% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs du Port-Marly plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 13,4% contre 36,27% pour Emmanuel Macron et 20,61% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 70,15% contre 29,85% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des législatives, Le Port-Marly, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 40,09%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 9,95%. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes au Port-Marly il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes à l'époque sur place. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 15,78%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 33,58% et Yannick Jadot avec 15,78%.

11:45 - Dynamique électorale au Port-Marly : une analyse socio-démographique Comment la population du Port-Marly peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 11,25% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 55,08% de population active et une densité de population de 3786 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage important de cadres, atteignant 28,92%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,32% et d'une population étrangère de 12,49% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,88% au Port-Marly, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Au Port-Marly, quelle abstention aux précédentes européennes ? Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 1 526 personnes en âge de voter au Port-Marly, 50,6% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,88% lors des élections européennes de 2014. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter au Port-Marly pour les élections européennes Au Port-Marly, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,78% au premier tour et seulement 42,49% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 032 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,21% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 71% au second tour, soit 2 154 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.