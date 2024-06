En direct

19:10 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Bougival pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,02% des bulletins dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,49% à Bougival, contre 38,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la droite à Bougival ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. A noter : Bougival compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 10,85% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,32% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Bougival La ville de Bougival avait accordé à Marine Le Pen 10,32% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate avec respectivement 40,85% et 15,73% des voix. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 74,43% contre 25,57% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,84%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 42,42% des voix. Bougival se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 69,84%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Bougival en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bougival lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 38,3% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 14,27% dans la localité. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 13,98%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bougival façonne les résultats électoraux ? La démographie et le profil socio-économique de Bougival contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,52% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 48,8% de population active et une densité de population de 3187 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 40,35%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,50% et d'une population immigrée de 14,27% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,1% à Bougival, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Bougival : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,95% dans la commune de Bougival. L'abstention était de 53,61% pour le scrutin de 2014. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Bougival, 68,59% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Bougival : quelles perspectives pour les européennes ? À Bougival, le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur décisif de ce scrutin européen. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,91% des votants de la commune. L'abstention était de 25,6% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient notamment capables de ramener les habitants de Bougival vers les urnes.