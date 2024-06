En direct

19:09 - Qui va bénéficier du vote Nupes à Croissy-sur-Seine ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 3,56% à Croissy-sur-Seine, contre 43,48% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Croissy-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,44% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Croissy-sur-Seine lors des européennes ? Le score en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour ces élections des députés européens 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Croissy-sur-Seine fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 8,74% lors du vote européen et Marine Le Pen 7,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Croissy-sur-Seine penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans La commune de Croissy-sur-Seine avait accordé à Marine Le Pen 7,4% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse avaient doublé la représentante du RN avec respectivement 45,14% et 13,91% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 81,21% contre 18,79% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 5,57%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 49,50% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes à l'époque à Croissy-sur-Seine. La tête de liste terminait loin derrière, avec 8,74%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 43,48% et François-Xavier Bellamy avec 16,4%.

11:45 - Les enjeux locaux de Croissy-sur-Seine : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Croissy-sur-Seine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 48,39% de cadres pour 10 399 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 1 105 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,72 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 1 359 personnes (13,16%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 7,55%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 81 611 €/an. À Croissy-sur-Seine, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Croissy-sur-Seine : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'étude des résultats des derniers scrutins européens permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des élections européennes 2019, le taux de participation atteignait 61,99% des inscrits sur les listes électorales de Croissy-sur-Seine (Yvelines), à comparer avec un taux de participation de 54,02% en 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Croissy-sur-Seine À Croissy-sur-Seine, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,58% au premier tour et seulement 45,28% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Croissy-sur-Seine pour les élections européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 556 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,15% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,58% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.