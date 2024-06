Résultat des européennes à Marolles-en-Hurepoix : l'élection 2024 en direct

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Marolles-en-Hurepoix ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 25,19% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,9% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Les jeunes montrent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?

08:02 - Tout savoir sur les élections européennes à Marolles-en-Hurepoix

En ce 9 juin, les 4 090 votants de Marolles-en-Hurepoix n'ont pas glissé de bulletin dans une urne depuis 2022, année des élections présidentielle et législatives. En 2019, lors des précédentes européennes, 23 sièges avaient été accordés à la liste RN, c'est-à-dire autant que la liste de Nathalie Loiseau. Parmi Raphaël Glucksmann (PS), Valérie Hayer (Renaissance), Marion Maréchal (Reconquête) qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Marolles-en-Hurepoix ? Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Marolles-en-Hurepoix (de Salle des Fetes à C O S E C). Cette page affichera les résultats de Marolles-en-Hurepoix à partir de 20h.