Résultat des européennes à Saint-Vrain : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Vrain lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,4%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,26%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,55% contre 58,45%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Vrain un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,61% au premier tour, contre 29,82% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Vrain, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Vrain révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Saint-Vrain, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,2%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,57%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 077 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,39%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,65%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Vrain mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,08% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.