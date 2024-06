Résultat des européennes à Leudeville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Leudeville ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très scruté. Quand on analyse la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever tout proche des 30% à Leudeville. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs déjà grappillés par les lepénistes dans la ville entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin L'élection présidentielle est certainement la clé pour apréhender au mieux la tendance locale. L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure de l'ancien FN l'emportait avec 27,17% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,83% et 16,32% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,3% contre 57,7%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 24,19% des suffrages sur place, contre 27,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,67%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Leudeville il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, était arrivée en tête des élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste enregistrait 22,47% des voix, face à Nathalie Loiseau à 20,93% et Yannick Jadot à 14,92%.

11:45 - Élections à Leudeville : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Leudeville sur les résultats des européennes ? Avec 35% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,45%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (80,14%) met en relief l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (91,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 598 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,78%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,99%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,55%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Leudeville, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Leudeville L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 593 personnes en âge de voter à Leudeville, 40,52% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 50,3% lors du scrutin de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Leudeville, 63,46% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Leudeville ? À Leudeville, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. La guerre au Moyen-Orient pourrait potentiellement de faire augmenter le pourcentage de participation à Leudeville (91630). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 059 personnes en âge de voter dans la ville, 81,23% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 85,46% au premier tour, ce qui représentait 905 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.