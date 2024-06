En direct

19:14 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à la Norville ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 6,74% à la Norville, contre 23,51% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son excellent score lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à la Norville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,71% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à la Norville Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à la Norville. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à la Norville Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 19,8% contre 28,84% pour Emmanuel Macron et 23,1% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 35,77% contre 64,23%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,04%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 30,71% des voix. La Norville se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 52,13%.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes à la Norville Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Norville lors des élections européennes précédentes, avec 23,51% des voix. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 18,11% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 16,47%.

11:45 - La Norville : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les électeurs de la Norville sur le résultat des européennes ? Avec 47,25% de population active et une densité de population de 906 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 6,65% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (10,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 714 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,71% et d'une population étrangère de 6,12% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,29%), témoigne d'une population instruite à la Norville, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à la Norville ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens passés. Durant les élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 45,18% dans la commune de la Norville. L'abstention était de 51,8% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Norville : la participation au cœur des préoccupations Le taux d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 à la Norville. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,07% au premier tour et seulement 51,88% au second tour. Au second tour de l'élection présidentielle, 74,76% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,39% au premier tour, soit 2 600 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.