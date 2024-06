Résultat des européennes à Neuillé-Pont-Pierre : l'élection 2024 en direct

13:24 - Neuillé-Pont-Pierre : élections européennes et dynamiques démographiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Neuillé-Pont-Pierre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 50 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,46%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (80,7%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 733 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,94%) et le nombre de résidences HLM (9,78% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Neuillé-Pont-Pierre mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,1% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.