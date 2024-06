En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Ablon-sur-Seine pour ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,24% à Ablon-sur-Seine, contre 21,92% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ablon-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,85% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Ablon-sur-Seine ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très scruté. À Ablon-sur-Seine, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,55% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,93% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Ablon-sur-Seine ? Dans la commune d'Ablon-sur-Seine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 21,93%, la cheffe du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 27,73% et 24,72% des suffrages. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 59,09% contre 40,91% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,45%, alors que les candidats Nupes obtiendront 29,85% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - 22,55% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Ablon-sur-Seine Regarder en arrière semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 22,55% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,92% et Yannick Jadot à 13,92%. Le RN s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 324 habitants d'Ablon-sur-Seine passés par les bureaux de vote.

11:45 - Analyse socio-économique d'Ablon-sur-Seine : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Ablon-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 5 946 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 360 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 645 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,52 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 941 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,62%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 779 euros/an. À Ablon-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ablon-sur-Seine ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 51,08% des inscrits sur les listes électorales d'Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne). L'abstention était de 54,54% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Ablon-sur-Seine pour les élections européennes L'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de la participation à Ablon-sur-Seine. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,69% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 28,79% au second tour. En comparaison, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,36% au premier tour. Au second tour, 53,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ablon-sur-Seine ?