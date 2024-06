En direct

19:07 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Vigneux-sur-Seine pour ces européennes ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait atteint 17,13% à Vigneux-sur-Seine, contre 5,18% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des législatives à Vigneux-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40,79% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (41,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,55% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,13% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Vigneux-sur-Seine, entre les 17,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Vigneux-sur-Seine pour la liste RN ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Enseignement clé pour ce dimanche : Vigneux-sur-Seine fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,86% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Vigneux-sur-Seine Dans les bureaux de vote de Vigneux-sur-Seine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 17,89%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 41,06% et 20,28% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 37,3% contre 62,7%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Vigneux-sur-Seine en revanche, où un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale arrivait en tête au premier tour avec 40,79% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emportait avec 56,98%.

12:45 - Jordan Bardella en première position en 2019 à Vigneux-sur-Seine Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Dans le détail, 1332 votants de Vigneux-sur-Seine s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait convaincu 18,86% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,13% et Nicolas Dupont-Aignan à 13,92%.

11:45 - Vigneux-sur-Seine : démographie et socio-économie impactent les européennes Comment les électeurs de Vigneux-sur-Seine peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 23,39% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 17,74% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 6 603 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 24,86% et d'une population étrangère de 19,31% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,1% à Vigneux-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Vigneux-sur-Seine : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Vigneux-sur-Seine, 78,65% des électeurs avaient voté. Au cours des dernières années, les 31 181 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 7 342 inscrits sur les listes électorales de Vigneux-sur-Seine avaient pris part au scrutin (soit 41,15%). Le taux de participation était de 33,12% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Vigneux-sur-Seine : quel sera le taux d'abstention ? Le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs principaux des élections européennes à Vigneux-sur-Seine. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 17 520 personnes en âge de voter au sein de la ville, 62,18% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 69,18% au premier tour, ce qui représentait 12 120 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,6% au premier tour. Au deuxième tour, 38,76% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Vigneux-sur-Seine cette année ? La situation géopolitique actuelle et son impact sur les prix du quotidien seraient de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Vigneux-sur-Seine.