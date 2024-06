En direct

19:07 - À Athis-Mons, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Athis-Mons, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40,94% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,89% à Athis-Mons, contre 19,16% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Athis-Mons lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes sera très commenté. À Athis-Mons, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,13% au terme du vote européen et Marine Le Pen 16,29% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Athis-Mons ? Dans les isoloirs d'Athis-Mons, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 16,29%, la cheffe de file du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 39,08% et 23,14% des bulletins exprimés. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,15% contre 33,85% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,15%, alors que les candidats Nupes obtiendront 40,94% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - À Athis-Mons, Jordan Bardella au sommet en 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait remporté les élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait enregistré 20,13% des voix, soit 1537 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,16% et Yannick Jadot à 13,4%.

11:45 - Élections européennes à Athis-Mons : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Athis-Mons fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 36 222 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 602 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 20 500 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,59 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 7 386 résidents étrangers, Athis-Mons se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 29,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 531,63 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Athis-Mons, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Athis-Mons : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Athis-Mons, 72,91% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des scrutins européens antérieurs, les 36 527 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières européennes, 56,52% des personnes aptes à participer à une élection à Athis-Mons avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 63,71% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Athis-Mons : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés des élections européennes 2024 à Athis-Mons. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 66,05% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 73,25% au premier tour, ce qui représentait 13 643 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.