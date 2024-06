En direct

19:07 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Villeneuve-le-Roi ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 5,04% à Villeneuve-le-Roi, contre 16,46% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les études sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés à Villeneuve-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet glané 29,72% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,94% pour Yannick Jadot, 2,23% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat à Villeneuve-le-Roi pour les candidats de Bardella ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour ces européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villeneuve-le-Roi semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les derniers chiffres à Villeneuve-le-Roi Dans la commune de Villeneuve-le-Roi, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 19,95%, la cheffe de file du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36,31% et 22,13% des bulletins exprimés. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron finissant à 61,24% contre 38,76% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,36%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 34,04% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 21,8% des votes s'étaient tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,46% et Yannick Jadot à 12,08%. Le mouvement d'extrême droite avait réuni ainsi 1020 électeurs de Villeneuve-le-Roi.

11:45 - Les enjeux locaux de Villeneuve-le-Roi : tour d'horizon démographique Dans la ville de Villeneuve-le-Roi, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec 48,07% de population active et une densité de population de 2468 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 13,48% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (75,59%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 831 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 25,73% et d'une population étrangère de 21,22% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Villeneuve-le-Roi mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,32% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Villeneuve-le-Roi : un aperçu détaillé L'observation des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 42,29% des personnes en âge de participer à une élection à Villeneuve-le-Roi s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 34,81% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les européennes débutent à Villeneuve-le-Roi : la participation en question Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à Villeneuve-le-Roi. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Villeneuve-le-Roi . En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 35,82% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,95% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,99% au premier tour. Au second tour, 59,91% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.