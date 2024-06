Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 16,22% contre 20,55% pour Emmanuel Macron et 46,19% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 66,24% contre 33,76% pour Le Pen au second tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,51%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 40,17% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

11:45 - Villeneuve-Saint-Georges : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les données démographiques et socio-économiques de Villeneuve-Saint-Georges mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 46% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,43%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (32,67%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 129 €/an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 34,58% et d'une population immigrée de 37,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,91% à Villeneuve-Saint-Georges, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.