En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Orly, qui va profiter du score de la Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 17,9% à Orly, contre 6,08% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés à Orly, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 47,38% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 52% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (47,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,37% pour Yannick Jadot, 3,11% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Orly lors des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Orly, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,67% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 14,97% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes La ville d'Orly avait accordé à Marine Le Pen 14,97% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 47,49% et 20,37% des voix. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 68,15% contre 31,85% pour Le Pen au second round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 13,88%, alors que les candidats Nupes cumuleront 47,38% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Orly, avec 19,67%, soit 867 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,9% et Manon Aubry à 15,16%.

11:45 - Dynamique électorale à Orly : une analyse socio-démographique Dans la ville d'Orly, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans l'agglomération, 24,1% des résidents sont des enfants, et 4,52% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (64,42%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4 384 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 21,30% et d'une population immigrée de 27,70% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,39% à Orly, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Orly : étude du niveau de participation aux européennes Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 24 657 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 4 641 inscrits sur les listes électorales d'Orly avaient pris part au scrutin (soit 40,73%), contre un taux de participation de 32,03% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Orly, 76,57% des électeurs avaient participé.

09:30 - La participation aux européennes à Orly À Orly, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 36,94% au premier tour. Au deuxième tour, 37,79% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 11 793 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 62,15% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 70,58% au premier tour, soit 8 324 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.