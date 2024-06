En direct

19:07 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche à Achères ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections des députés à Achères, le binôme Nupes avait en effet enregistré 38,83% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,79% à Achères, contre 23,62% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 23,62% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,68% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,3% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quelle performance pour le RN à Achères lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces élections européennes sera très scruté. On note que Achères compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,68% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Achères ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33,33% et Emmanuel Macron avec 26,68% qui remportaient le premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Achères. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 16,69%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,83% contre 67,17%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,43%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 38,83% des voix. Achères se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,32%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Achères Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première marche avec 23,62%, contre 17,68% pour le RN.

11:45 - Élections européennes à Achères : impact de la démographie et de l'économie locale À Achères, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 41% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 15,4% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2685,66 euros par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 5 764 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,65% et d'une population étrangère de 14,88% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Achères mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,79% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Achères : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 5 897 inscrits sur les listes électorales d'Achères (Yvelines) s'étaient rendus aux urnes (soit 45,17%). Le taux de participation était de 36,72% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Achères L'un des facteurs forts des élections européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Achères. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,08% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 66,56% au second tour, ce qui représentait 8 782 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,65% au premier tour et seulement 42,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Achères ? Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?