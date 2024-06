En direct

19:08 - Qui vont choisir les supporters de la gauche à Andrésy ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 5,9% à Andrésy, contre 28,47% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Andrésy, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,81% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Andrésy, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Indicateur clé pour ce dimanche : Andrésy compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,37% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Andrésy ? Chez les électeurs d'Andrésy, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 13,74%, la fille de Jean-Marie Le Pen était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,35% et 21,57% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 72,64% contre 27,36% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des élections législatives, Andrésy, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 32,44%, alors que le RN restera derrière à 10,69%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Andrésy Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Andrésy, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,47% des voix. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 18,53%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,37%.

11:45 - Élections à Andrésy : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Andrésy se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 31,94% de cadres pour 13 230 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 826 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 37 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,12 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 805 personnes (6,08%) favorise une richesse culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, près de 36,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1019,19 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, Andrésy incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Andrésy Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des élections passées ? En 2019, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,26% dans la commune d'Andrésy, contre un taux d'abstention de 54,69% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Andrésy : l'abstention en question L'une des clés de ces européennes 2024 sera incontestablement la participation à Andrésy. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,48% dans l'agglomération. L'abstention était de 27,77% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit ukrainien et ses conséquences sur les prix du quotidien seraient par exemple susceptibles de pousser les citoyens d'Andrésy à ne pas rester chez eux.