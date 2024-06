En direct

19:09 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Chanteloup-les-Vignes pour ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 5,75% à Chanteloup-les-Vignes, contre 19,51% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Chanteloup-les-Vignes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,06% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Chanteloup-les-Vignes Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chanteloup-les-Vignes semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Les habitants de Chanteloup-les-Vignes penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Dans la ville de Chanteloup-les-Vignes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 13,52%, la cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 50,07% et 20,18% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27,56% contre 72,44%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 13,32%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 40,06% des voix. Chanteloup-les-Vignes optera d'ailleurs pour un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 61,33%.

12:45 - À Chanteloup-les-Vignes, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, Bardella enregistrait 17,37% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 19,51%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chanteloup-les-Vignes Quel impact aura la population de Chanteloup-les-Vignes sur les résultats des européennes ? Avec 44% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 19,26%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (74,67%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 994 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 27,63% et d'une population étrangère de 20,27% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Chanteloup-les-Vignes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,11% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Chanteloup-les-Vignes Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Chanteloup-les-Vignes, 81,82% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 909 personnes en âge de voter à Chanteloup-les-Vignes, 63,34% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 71,48% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Chanteloup-les-Vignes sont lancées La participation constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes à Chanteloup-les-Vignes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 34,78% au premier tour. Au second tour, 35,65% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Chanteloup-les-Vignes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 58,66% au sein de la ville. La participation était de 68,42% au premier tour, c'est-à-dire 3 892 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.