19:07 - À Conflans-Sainte-Honorine, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Conflans-Sainte-Honorine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,44% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 7,43% à Conflans-Sainte-Honorine, contre 24,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Conflans-Sainte-Honorine pour le Rassemblement national ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très commenté. Enseignement clé pour ce dimanche : Conflans-Sainte-Honorine fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,74% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Conflans-Sainte-Honorine ? Conflans-Sainte-Honorine avait offert à Marine Le Pen 16,45% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe de file du RN avec respectivement 30% et 27,02% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,46% contre 30,54% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,28%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 31,44% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? À Conflans-Sainte-Honorine, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,74% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,11%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,74%.

11:45 - Conflans-Sainte-Honorine : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Conflans-Sainte-Honorine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,39% de cadres supérieurs pour 35 926 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 2 738 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 9 976 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,33 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 3 868 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 9,17%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3079,26 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Conflans-Sainte-Honorine, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Conflans-Sainte-Honorine : étude du taux de participation aux européennes Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 11 959 inscrits sur les listes électorales de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) avaient pris part au scrutin (soit 49,72%), à comparer avec une participation de 43,27% il y a 10 ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Conflans-Sainte-Honorine, 69,89% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Conflans-Sainte-Honorine : quel sera le taux de participation ? À Conflans-Sainte-Honorine, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement la participation. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,05% dans l'agglomération, contre une abstention de 25,1% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,43% au premier tour et seulement 53,06% au deuxième tour. L'inflation pourrait en effet impacter le pourcentage de participation à Conflans-Sainte-Honorine.