Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale. Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Germain-en-Laye fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 9,95% lors du vote européen et Marine Le Pen 8,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Avec 8,42%, c'est un résultat insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Germain-en-Laye au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 41,71% et 16,35% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 78,27% contre 21,73% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Saint-Germain-en-Laye, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 42,56%, alors que le RN sera derrière à 5,57%. Saint-Germain-en-Laye se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 71,10%.

11:45 - Saint-Germain-en-Laye : élections européennes et dynamiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Germain-en-Laye mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,82% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 41,21%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,98% et d'une population étrangère de 13,25% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,95% à Saint-Germain-en-Laye, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.