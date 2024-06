En direct

19:06 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Poissy ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Poissy, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,44% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à mettre en perspective avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,44% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,92% à Poissy, contre 27,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Poissy A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces européennes sera très scruté. À Poissy, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 13,84% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,1% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Poissy penchaient pour Macron à la présidentielle Dans les isoloirs de Poissy, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 12,1%, la patronne du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,28% et 31,04% des suffrages. Le deuxième tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,2% contre 24,8% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Poissy, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 42,13%, alors que le RN restera derrière à 9,36%. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Que retenir des européennes à Poissy il y a cinq ans ? Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières élections européennes à Poissy plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 13,84% des votes, troisième, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 14,77% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,44%, gagnante sur place.

11:45 - Poissy : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Poissy peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,16%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (41,28%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,91%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 22,05% et d'une population étrangère de 17,69% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,43%), témoigne d'une population instruite à Poissy, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - À Poissy, quelle abstention aux européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Poissy, 65,78% des habitants avaient participé. Au cours des élections antérieures, les 40 312 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, sur les 10 986 inscrits sur les listes électorales à Poissy, 50,38% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 41,97% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Poissy sont lancées À Poissy, le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024. Les habitants des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,27% dans la ville, contre une abstention de 28,97% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.