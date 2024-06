En direct

19:13 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Chambourcy, qui va raffler les voix de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 16,1% des bulletins dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,76% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 0,98% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,89% à Chambourcy, contre 39,83% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Chambourcy avant les européennes Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Chambourcy, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 11,97% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,96% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Chambourcy plutôt pour Macron en 2022 Les électeurs de Chambourcy avaient voté pour Marine Le Pen à 11,96% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du RN avec respectivement 41,75% et 14,28% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 75,25% contre 24,75% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 7,68%, le RN sera distancé ensuite par les 39,24% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Chambourcy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 75,94%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Chambourcy Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Chambourcy plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 12,83% des suffrages, troisième, distancée par la liste de François-Xavier Bellamy avec 15,9% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 39,83%, en tête dans la commune.

11:45 - Chambourcy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Chambourcy est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 40,03% de cadres pour 5 736 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 600 entreprises, Chambourcy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,93 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 693 résidents étrangers, soit 12,27% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 4969,0 euros/mois, la commune désire un avenir prospère. À Chambourcy, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Chambourcy Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 2 361 personnes en âge de voter à Chambourcy, 41,44% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 48,26% pour les européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Chambourcy Le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères clés du scrutin européen à Chambourcy. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 077 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 76,31% étaient allés voter. Le taux de participation était de 78,44% au premier tour, c'est-à-dire 3 198 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Les jeunes manifestent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?