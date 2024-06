Résultat des européennes à Fleurieu-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fleurieu-sur-Saône lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,43%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 16,08%. Et elle échouait aussi au second tour avec 30,56% contre 69,44%. Le RN n'a pas plus convaincu à Fleurieu-sur-Saône quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 13,87% au premier tour, contre 40,10% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Fleurieu-sur-Saône, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du RN.