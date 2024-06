En direct

19:06 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Alfortville ? Une autre source de doute de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Alfortville, le binôme Nupes avait en effet glané 50,08% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 11,11% à Alfortville, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Alfortville, un favori aux européennes ? On note que Alfortville compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 13,96% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,84% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Alfortville Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 37,4% et Emmanuel Macron avec 24,72% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Alfortville. Marine Le Pen ne récoltait que 12,84%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 27,61% contre 72,39%. Au premier tour des législatives, Alfortville, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 50,08%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,09%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Alfortville Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Alfortville était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 13,96% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 17,71% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 20,09%, couronnée dans la commune.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Alfortville Dans la commune d'Alfortville, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Avec une densité de population de 12100 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,8%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2674,77 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 11 564 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 26,27% et d'une population étrangère de 18,92% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,01%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Alfortville, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Alfortville : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Alfortville, 70,4% des électeurs avaient voté. Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 49,05% des électeurs d'Alfortville avaient pris part au scrutin. La participation était de 39,32% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Alfortville ? Ce 9 juin, lors des européennes à Alfortville, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 71,23% au second tour, c'est-à-dire 17 083 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,49% au premier tour. Au deuxième tour, 44,85% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Alfortville ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple susceptible de ramener les électeurs d'Alfortville dans les isoloirs.