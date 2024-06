En direct

19:06 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Vitry-sur-Seine ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vitry-sur-Seine, la Nupes avait en effet cumulé 48,79% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 6,99% à Vitry-sur-Seine, contre 19,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (12,15% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,19% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (9,75% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Vitry-sur-Seine pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vitry-sur-Seine semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Renaissance à Vitry-sur-Seine ? Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 12,1% contre 22,86% pour Emmanuel Macron et 45,3% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 25,93% contre 74,07%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,12% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 48,79% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? À Vitry-sur-Seine, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 19,15% des suffrages exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,19%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 15,12%.

11:45 - Vitry-sur-Seine : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Vitry-sur-Seine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 17,87% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 188 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 17 461 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 30,09% et d'une population étrangère de 24,00% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,25% à Vitry-sur-Seine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des européennes à Vitry-sur-Seine Au fil des dernières années, les 96 706 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 17 826 électeurs de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) avaient pris part au vote (soit 39,19%). Le taux de participation était de 31,25% lors du scrutin de 2014. La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Vitry-sur-Seine Le taux d'abstention sera indéniablement un facteur fort de ce scrutin européen à Vitry-sur-Seine. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français, combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Vitry-sur-Seine . Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 69,11% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 61,19% au deuxième tour, soit 28 042 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.