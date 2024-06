En direct

19:06 - À Maisons-Alfort, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Une autre question qui enveloppe ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Maisons-Alfort, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,2% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,56% à Maisons-Alfort, contre 24,94% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Maisons-Alfort ? On remarque que Maisons-Alfort fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,89% lors du vote européen et Marine Le Pen 13,05% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les élections européennes Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 13,05% contre 30,85% pour Emmanuel Macron et 25,76% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 26,89% contre 73,11%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 5,6%, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 44,24% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - 24,94% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Maisons-Alfort Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? À Maisons-Alfort, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,94% des bulletins. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,44%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,89%.

11:45 - Maisons-Alfort et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Maisons-Alfort mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,45%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 32,87%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,29% et d'une population étrangère de 9,74% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,05% à Maisons-Alfort, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Maisons-Alfort L'analyse des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,85% des inscrits sur les listes électorales de Maisons-Alfort. L'abstention était de 53,69% en 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Maisons-Alfort : scrutin en cours L'une des clés des élections européennes sera incontestablement la participation à Maisons-Alfort. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,0% au premier tour et seulement 53,77% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Maisons-Alfort ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 77,9% des électeurs dans l'agglomération avaient participé au vote. La participation était de 73,02% au second tour, soit 26 976 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.