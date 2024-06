En direct

19:06 - Quels peuvent être les reports pour les voix de la Nupes à Créteil ? L'autre source de doute qui accompagne ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Créteil, la Nupes avait en effet glané 41,8% des votes si on englobe les 2 circonscriptions couvrant la ville, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,32% à Créteil, contre 23,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont trancher les votants de Créteil ? La part des électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces européennes 2024. À Créteil, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 13,6% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 10,79% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Chez les habitants de Créteil, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 10,79%, la candidate était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 40,45% et 26,05% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 24,46% contre 75,54%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,85% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 41,80% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Créteil Regarder en arrière semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Créteil, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,92% des suffrages. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 14,17% et Jordan Bardella avec 13,6%.

11:45 - Dynamique électorale à Créteil : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Créteil sur les résultats des élections européennes ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 17,83% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (39,03%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 20 010 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 17,55% et d'une population immigrée de 26,05% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,46% à Créteil, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Créteil L'étude des résultats des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 19 767 inscrits sur les listes électorales à Créteil, 45,17% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 33,7% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Créteil, 75,61% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Créteil pour les élections européennes L'un des critères importants de ces européennes sera incontestablement le niveau d'abstention à Créteil. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 65,7% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une participation de 73,31% au premier tour, ce qui représentait 34 128 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,33% au premier tour. Au deuxième tour, 42,64% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Créteil cette année ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français seraient par exemple capables de ramener les citoyens de Créteil dans les bureaux de vote.