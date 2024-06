En direct

19:08 - À Saint-Maurice, que vont trancher les supporters de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 6,31% à Saint-Maurice, contre 29,2% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Maurice, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,32% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,3% pour Yannick Jadot, 1,63% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont décider les habitants de Saint-Maurice ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés pour ces élections du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. À Saint-Maurice, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 12,5% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,92% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Saint-Maurice ? Ce sont Emmanuel Macron avec 32,71% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,48% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Saint-Maurice. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 9,92%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 76,92% contre 23,08% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 6,09%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 32,11% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes à Saint-Maurice Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Maurice lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 29,2% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 17,83% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 12,5%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Maurice : perspectives électorales Dans la commune de Saint-Maurice, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 10191 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,33%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, représentant 35,08%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,86% et d'une population immigrée de 16,04% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,88%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Maurice, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Saint-Maurice : quels enseignements ? Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,22% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Maurice (Val-de-Marne). L'abstention était de 56,53% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Saint-Maurice Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Maurice, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,24% au premier tour et seulement 49,22% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Maurice cette année ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,16% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 28,32% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.