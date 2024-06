En direct

19:06 - À Ivry-sur-Seine, que vont trancher les supporters de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ivry-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet glané 59,52% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,22% à Ivry-sur-Seine, contre 16,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Ivry-sur-Seine ? À Ivry-sur-Seine, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 10,9% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 8,66% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prédisent les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 La ville d'Ivry-sur-Seine avait accordé à Marine Le Pen 8,66% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la cheffe de file du Rassemblement national avec 48,64% et 20,86% des suffrages. Le deuxième round ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 79,15% contre 20,85% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,19%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 59,52% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Ivry-sur-Seine, Yannick Jadot sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Ivry-sur-Seine plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 20,39% des votes, devançant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,69% et Ian Brossat avec 13,36%.

11:45 - Ivry-sur-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des européennes, Ivry-sur-Seine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 24,39% de cadres pour 64 001 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 6 496 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 15 175 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 42 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,98 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 16 041 personnes (25,06%) apporte une richesse culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1805,26 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Ivry-sur-Seine, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ivry-sur-Seine ? L'étude des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 49,64% des inscrits sur les listes électorales d'Ivry-sur-Seine. L'abstention était de 62,64% pour le scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Ivry-sur-Seine, 68,6% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les élections européennes à Ivry-sur-Seine sont lancées À Ivry-sur-Seine, l'une des clés des européennes sera l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,38% au premier tour. Au deuxième tour, 54,16% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ivry-sur-Seine ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 32,33% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,4% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.